Movieplayer.it - Sydney Sweeney e Julianne Moore sono madre e figlia nelle prime immagini di Echo Valley

Leggi su Movieplayer.it

Apple TV+ ha diffuso ledell'atteso thriller, in cuiinterpretanoportano sul grande schermo un intenso rapportoufficiali di, diffuse oggi da Vanity Fair. Il film, atteso su Apple TV+ il prossimo 13 giugno, promette di essere un thriller emozionante e carico di tensione.: trama e dettagli Diretto da Michael Pearce (Beast, Encounter) e scritto da Brad Inglesby (Mare of Easttown),è un dramma familiare che intreccia emozioni profonde e suspense. La storia segue Kate (), una donna segnata da un lutto che conduce un'esistenza solitaria in un allevamento di cavalli in Pennsylvania. La sua .