Swiatek, molestie a Miami durante l'allenamento. Aumentata la sicurezza

(Adnkronos) – Igaè stata molestata da un uomo domenica scorsaun allenamento a, dove sta giocando il Masters 1000, che da tempo seminava odio verso la numero due del mondo. Su X, dietro l’account ‘DzonnyBravo’, poi disattivato, l’hater postava decine di messaggi al giorno controe le aveva dato appuntamento proprio in Florida: “Domani sarò a. Chiederò a Iga del suo rapporto con la madre. Avete domande per Daria (Abramowicz, la psicologa, ndr)? Gliele riferirò”. E così l’uomo, per buona parte deldi, le ha rivolto frasi come: “Ehi Iga, chiama tua madre”, “quando farai pace con tua madre?”. L’hater, 40enne polacco che vive in Florida, è stato poi allontanato e lo staff della tennista polacca ha annunciato un incremento della: “Stiamo monitorando il web per questi tipi di casi”, ha spiegato la responsabile delle relazioni pubbliche di Iga, Daria Sulgostowska ai media polacchi.