Svolta storica in Thailandia: una nuova legge potrebbe presto allentare i divieti di vendita di vino e alcolici

No a limitazioni su orari dideglie su pubblicità. Laarrivare ad un cambiamento storico in materia di alcol e. Le modifiche allache regolamenta il settore è già stata votata dalla Camera dei Rappresentanti nell’ottica di rendere il paese più attrattivo per il turismo. Ma adesso dovrà pronunciarsi il Senato. Secondo Chanin Rungtanakiat, vicepresidente della commissione responsabile della riforma, il cambiamento rappresenta un passo verso la rimozione di “controlli irragionevoli” e sarebbero di grande stimolo per l'economia nazionale. Una notizia che strizza l'occhio ai produttori italiani diche vedono nellaun mercato promettente. Di fatto è l'unico paese asiatico in cui si è osservata una crescita delle esportazioni tra gennaio e ottobre 2024.