Svezia | Un genitore single su tre lotta per sfamare la famiglia

Unsu tre innon è più in grado di fornire cibo a sufficienza alla propria, a causa di una crescente disuguaglianza economica che colpisce più duramente i bambini: è quanto emerge da un sondaggio condotto da Verian commissionato da Majblomman, una associazione benefica, dalla Croce Rossa e da Radda Barnen, la filiale svedese di Save the Children, insieme all'associazione degli inquilini Hyresgastforeningen. "Vediamo che le mamme e i papàcon figli che non hanno redditi importanti hanno una situazione davvero, davvero povera inin questo momento", ha detto all'Afp Ase Henell, segretaria generale dell'associazione benefica Majblomman, che combatte la povertà infantile. "Devono scegliere tra cibo e vestiti, e i bambini non possono andare agli allenamenti di calcio o alle lezioni di musica, restando isolati dal contesto sociale", ha detto.