Svezia, protesta dei consumatori contro il caro spesa: settimana di boicottaggio dei supermercati

Da lunedì 24 marzo inè iniziata unailvita che ha visto migliaia diaderire a undei. L’iniziativa, denominata “Bojkotta vecka 12” (“della12”), prevede di evitare gli acquisti nei principali marchi della grande distribuzione per tutta la, in segno di dissensol’aumento dei prezzi dei beni alimentari come riporta il Guardian.Secondo le stime di Statistics Sweden, il costo dellaannuale per una famiglia è cresciuto fino a 30mila corone svedesi (circa 2.763 euro) dall’inizio del 2022. Tra i prodotti simbolo della, c’è il caffè in polvere, il cui prezzo potrebbe raggiungere le 100 corone (9,21 euro) a confezione. Un aumento che iattribuiscono non solo a fattori internazionali e alla crisi delle materie prime, ma anche alla mancanza di concorrenza tra i principali attori del mercato alimentare, tra cui Ica, Coop, Lidl e Willys.