Svelata ufficialmente la data di uscita su PS5 per Indiana Jones e L'antico cerchio

Tramite un trailer pubblicato su Youtube, Bethesda ha svelato ladiriguardosu PlayStation 5.Il porting del gioco era stato annunciato durante gli Opening Night Live ad Agosto 2024, successivamente approdato su console Xbox (anche nell’abbonamento Game Pass al day one) e PC il 9 Dicembre 2024.arriverà su PlayStation 5 il 17 aprile 2025! Impersonerete i panni di Indy in una corsa contro forze sinistre che vi porteranno in giro per il mondo, dalle sale del Vaticano e dalle antiche piramidi di Giza all’Himalaya innevato ed ai templi sommersi di Sukhothai in Thailandia.