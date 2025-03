Movieplayer.it - Superman: pioggia di spoiler dopo la nuova proiezione test, ma emergono alcuni problemi

Leggi su Movieplayer.it

L'esito didel film sull'Uomo d'Acciaio avrebbe anticipato ciò che funziona e non funziona nel cinecomic di James Gunn, rivelandominori sulla storia. Le proiezioni di prova ditornano ad alimentare il web con nuovi dettagli - veri o presunti - sul cinecomic di James Gunn, anticipando ciò che funzionerebbe e non funzionerebbe nell'attesa pellicola. Ovviamente tutti gli occhi sono puntati sul film in arrivo, che potrebbe segnare la rinascita per i DC Studios o rivelarsi l'ennesimo flop per la compagnia. I moderatori di r/DCULeaks hanno condivido nuove informazioni non verificate provenienti da una presuntadi prova diche anticiperebbero ancheminori sulla storia. Ecco di seguito il report completo.