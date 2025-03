Ilfoglio.it - Sunita Williams e Butch Wilmore tornano sulla Terra: che trauma!

La vicenda è nota, ma merita di essere raccontata di nuovo da una prospettiva inedita: il 5 giugno 2024 gli astronauti della Nasasono partiti da Cape Canaveral a bordo della capsula spaziale Starliner di Boeing, destinazione la Stazione Spaziale Internazionale. I due sarebbero dovuti stare sull’ISS per otto giorni, per poi tornare: una settimana di trasferta come capita a tanti lavoratori. Senonché la Starliner, alla sua prima missione spaziale, ha presentato sin dal viaggio d’andata dei malfunzionamenti: pare vi fossero perdite di elio all’interno della navicella, e si accendeva sempre la spia dell’olio. Dunque il rientro otto giorni dopo con la Starliner non sarebbe stato sicuro (valla a trovare un’officina aperta nello Spazio, per giunta d’estate); e così la Nasa ha detto ai due astronauti americani di attendere un passaggio da qualcuno di rientro, una specie di autostop galattico.