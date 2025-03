Lanazione.it - "Sulla nuova sede decidiamo noi". Giampedrone taglia le polemiche

Leggi su Lanazione.it

Un incontro chiarificatore con i due referenti della Protezione civile della provincia della Spezia a poche ore di distanza dall’infuocata missiva in cui gli stessi volontari criticavano la scelta regionale (di cui diamo conto nella pagina successiva). E poi la lettera, inviata a tutti i sindaci e alla Prefettura, per spiegare e mettere alcuni punti fermi su una vicenda che ha assunto ben presto i toni della gazzarra politica. Così l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo, ha voluto rispondere per le rime alle tante critiche piovute dopo l’annuncio della realizzazione del nuovo Polo logistico regionale di Protezione civile a Brugnato. "Una soluzione alternativa all’attuale assetto che non rappresenta un’opzione ma una necessità non più rinviabile, anche in ragione delle carenze strutturali della struttura di Santo Stefano di Magra – scrive–.