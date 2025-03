Suicide Squad | David Ayer spera ancora nel rilascio della Ayer’s Cut

Leggi su Cinefilos.it

nel’s CutNonostante l’ultima volta si fosse detto scettico,è ora tornato a parlaresua director’s cut diche non ha mai visto la luce. Tuttavia, questa volta i sentimenti disembrano essere un po’ meno feriti, dato che i suoi commenti sono molto più comprensivi e meno esigenti di quanto non siano di solito quando parla dell’Cut.In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter,sembra infatti accettare che ci sono poche possibilità di ottenere l’Cut dimentre James Gunn e la DC stanno appena iniziando un nuovo universo. “Quando ho parlato con James Gunn, lui voleva prima ottenere dei punteggi sulla lavagna. La DC ha la sua storia e la sua eredità, e ci vuole un po’ di lavoro per ristabilire l’IP e farla andare nella direzione che vogliono.