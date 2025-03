Inter-news.it - Sucic, l’agente: «Si unirà all’Inter, lo aspetta!» Poi nega uno scenario

diconferma quanto ormai si racconta da settimane: ossia che il centrocampista sarà dell’Inter a giugno. Poieventuali prestiti. Le parole deldel ragazzo del 2003, oggi alla Dinamo Zagabria.CONFERME AL 100% – L’Inter ha chiuso a gennaio l’arrivo di Petardalla Dinamo Zagabria. Il ragazzo si trasferirà in nerazzurro a partire dal primo giugno e potrà essere convocato da Simone Inzaghi per il Mondiale per Club che si terrà negli States. Nei giorni scorsi, il centrocampista del 2003 ha giocato 120 minuti in Francia-Croazia, ritorno dei quarti di finale di Nations League, con la sua Nazionale croata che ha perso solamente ai rigori. Ma ciò dimostra che l’infortunio al metatarso è ormai ben superato. A parlare del ragazzo ci ha pensato il suo agente Ashat Idrizovi?.