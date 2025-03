Internews24.com - Sucic Inter, l’agente rivela: «Ha già firmato con i nerazzurri. Un nuovo prestito in estate? Vi rispondo così»

di RedazioneAshat Idrizovi? conferma il colpo di calciomercato chiuso daidalla Dinamo Zagabria: le sue paroleAshat Idrizovi?, agente di Petar, ai microfoni del portale russo RB Sport ha confermato come il trasferimento del proprio assistito al calciomercatoper la prossima stagione sia già cosa fatta. Il centrocampista croato si trasferirà a giugno dalla Dinamo Zagabria, dove è rimasto per questi ultimi mesi fino al termine della stagione. Simone Inzaghi accoglierà ilacquisto e comincerà ad impiegarlo a partire dal Mondiale per Club negli USA.– «Petar ha giàun contratto con l’e si unirà alla squadra all’inizio di giugno. Unallo Zenit o allo Spartak? L’lo vuole e lo sta aspettando, vogliono inserirlo nel gruppo, quindi una cessione a titolo temporaneo è improbabile».