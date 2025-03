Unlimitednews.it - Su Rai 1 Miriam Dalmazio nei panni della paleopatologa ‘Costanza’

ROMA (ITALPRESS) – Una nuova professione si affaccia in tv: la, scienziata che studia malattie antiche e indaga i segreti nascosti nei resti umani del passato. A incarnarla è, protagonista di “Costanza”, la nuova serie che Rai1 propone in quattro prime serate da domenica 30 marzo.Tratta dal romanzo “Questione di Costanza” di Alessia Gazzola (che già tanto ha dato alla serialità Rai con “L’allieva”), prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, la serie racconta le vicende umane e professionali di una giovane madre single, Costanza appunto, che si trasferisce con la figlia da Messina a Verona grazie a una borsa di studio che le consentirà di fare il lavoro per cui ha studiato: la. Nella città veneta, però, vive Marco (Marco Rossetti), su vecchio amore nonché padre (inconsapevole) di sua figlia ma, soprattutto, in procinto di sposarsi.