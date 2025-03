Ilfattoquotidiano.it - Stupro di Palermo, cinque imputati non fanno ricorso: la sentenza diventa definitiva

laperdei sei(più uno minorenne giudicato in altro processo) dellodi. La vicenda risale a luglio del 2023, quella notte in sette hanno abusato di una ragazza di 19 anni, nei pressi del Foro italico dopo una serata passata alla Vucciria. Quella notte stessa, dopo la violenza, la ragazza è stata soccorsa da un amico, è stata poi chiamata un’ambulanza per l’evidente stato di debolezza, la denuncia è quindi scattata dopo per le verifiche dei sanitari. Da quel momento sono scattate le indagini che hanno portato all’arresto di sette ragazzi, un mese dopo.I ragazzi sono stati condannati in primo grado lo scorso 8 novembre, poco più di un anno dopo i fatti. La condannaadessoperchédei sei maggiorenni hanno deciso di non fare appello contro ladi primo grado.