Studio CNR-Federico II | i farmaci che migliorano la memoria a breve termine funzionano solo a basse dosi

NAPOLI – Iche stimolano ladi lavoro possono essere efficacise somministrati a: a rivelarlo è unocoordinato dall’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del CNR, in collaborazione con altri enti scientifici e università napoletane, pubblicato sulla rivista Nature Communications.Ladi lavoro, o, è quella che ci consente di immagazzinare temporaneamente informazioni, come la lista della spesa, ed è cruciale nei processi di ragionamento complesso. Nei pazienti affetti da disturbi psichiatrici o neurologici, come la schizofrenia, questa funzione risulta spesso compromessa.Secondo i ricercatori, guidati da Elvira De Leonibus (CNR-Ibbc e Tigem), idopaminergici – in particolare quelli che stimolano i recettori D1 della dopamina –lase dosati correttamente.