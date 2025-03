Ilrestodelcarlino.it - Striscione per Gnappa a Porta Maggiore: oggi i funerali

"Chi si veste è per sempre, ciao". Questo loche, nelle ultime ore, è stato affisso nella sede del sestiere di, in via delle Terme, per ricordare Piergiorgio D’Annunzio. Il quintanaro, ex consigliere del comitato neroverde, è morto domenica scorsa, a 47 anni, proprio nel giorno del suo compleanno, colto da un malore improvviso mentre era a cena con la moglie a San Gemini, in Umbria. Il sestiere, dunque, per il quale Piergiorgio era un punto di riferimento, ha deciso di omaggiarlo proprio con quello, intanto, si svolgerà il funerale. L’ultimo saluto a ‘’, così come il 47enne veniva chiamato amichevolmente all’interno del sestiere e tra i suoi conoscenti più stretti, è in programma questa mattina alle 10 nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Monticelli.