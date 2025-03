Quotidiano.net - Strategia Ue per la Preparazione: Kaja Kallas Annuncia Nuove Misure di Sicurezza

La Commissione Ue e l'Alta rappresentantehanno lanciato una 'Ue per la' per sostenere gli Stati membri e migliorare la capacità dell'Europa di prevenire e rispondere alle minacce emergenti, tra cui tensioni e conflitti geopolitici, minacce ibride e cybersecurity, manipolazione e interferenza di informazioni straniere, cambiamenti climatici e catastrofi naturali. Nellasi incoraggia la popolazione a fare "scorte essenziali per un minimo di 72 ore in caso di emergenza" e si suggerisce la creazione di un hub di crisi Ue per "migliorare l'integrazione tra le attuali strutture di crisi Ue". Nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentantee della Commissione ci sono "diversi capitoli - ha spiegato un funzionario europeo -, ma ci baseremo su una valutazione molto semplice: le minacce alladell'Ue e dei suoi Stati membri stanno aumentando.