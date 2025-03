Ilgiorno.it - Strage di Erba, la parola fine: “Processo senza errori”. Non ci sarà la revisione, resta l’ergastolo per Olindo e Rosa

Milano – Non cialcunadelper ladi. La Cassazione ha posto laalla lunga vicenda giudiziaria legata alla colpevolezza diRomano eBazzi, condannati alin tre gradi di giudizio per il quadruplice omicidio avvenuto l’11 dicembre del 2006 di Raffaella Castagna, del piccolo Youssef Marzouk, della nonna Paola Galli, di Valeria Cherubini e del tentato omicidio di Mario Frigerio, unico superstite, oltre che supertestimone. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto tutti infondati i motivi con i quali i legali dichiedevano di rivedere la decisione di luglio, pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia, che aveva dichiarato l’inammissibilità del nuovo procedimento. I giudici bresciani avevano motivato il diniego a unbis in 87 pagine, ma in sintesi avevano scritto: “L’istanza è manifestamente inammissibile, esaurendosi nella ripetizione alla luce delle nuove acquisizioni (che tali non sono), nella prospettiva della falsità della prova, di doglianze già sviluppate nei precedenti gradi di giudizio e in sede di incidente di esecuzione”.