Metropolitanmagazine.it - Strage di Erba, la Cassazione respinge il ricorso: no alla revisione del processo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Corte diha respinto ildegli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi contro la sentenza con cui lo scorso luglio la Corte d’Appello di Brescia aveva respinto la richiesta didelper ladi, e confermato la condanna all’ergastolo per Romano e Bazzi. Ladelè l’ultima possibilità prevista dal codice di procedura penale italiano di correggere un errore giudiziario che ha portato a una condanna definitiva. Per ladierano state fatte due richieste di, ma i giudici di Brescia avevano stabilito che gli elementi portati ddifesa non costituivano nuove prove e per questo non poteva essere aperto un nuovo. Laha confermato la loro decisione, giudicando infondati i motivi deldegli avvocati.