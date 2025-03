Ilgiorno.it - Storia e futuro in comune. La Villa e il nuovo asse. Alleanza per la cultura

Leggi su Ilgiorno.it

Un’“regale” che incrementerà il numero e la qualità delle iniziativeli allaReale di Monza, connettendola a luoghi che si intrecciano con la sua. Si rafforza la collaborazione tra ConsorzioReale e Parco di Monza e Palazzo Reale di Milano, dopo i rapporti instauratisi la scorsa estate in occasione dell’mblea generale dell’associazione Residenze Reali europee (avvenuta tra le due sedi reali). La collaborazione con il maggiore polo espositivo meneghino fa uno scatto in avanti con la firma della Convenzione siglata tra ildi Milano (direzione), il ConsorzioReale e Parco e la provincia di Parma - tra i firmatari il direttore generale di Consorzio Bartolomeo Corsini e il direttoredeldi Milano e di Palazzo Reale, Domenico Piraina -, per favorire iniziative congiunte di valorizzazione dei beni monumentali della Reggia di Monza, di Palazzo Reale e della Reggia di Colorno, aggiuntasi all’intesa di collaborazione in quanto appartenente al circuito delle Residenze Reali europee e avendo un legame con i due poli lombardi.