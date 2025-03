Lanotiziagiornale.it - Stipendi più alti, si avvicina l’aumento in busta paga da 150 euro: ecco per chi

piùdi 150al mese. L’accordo per il rinnovo del contratto degli insegnanti e del mondo di scuola, università e ricerca non è ancora stato siglato, ma sono intanto ripartite le trattative riguardanti il comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024. Il confronto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali è ripreso einriguarderà ben 1,2 milioni di lavoratori.Durante l’incontro di oggi sono state fornite informazioni ai sindacati sulle risorse economiche disponibili per il rinnovo del contratto, con la suddivisione per i diversi settori che fanno parte del comparto. Vediamo, quindi, a quanto dovrebbero ammontare gli aumenti inper il mondo della scuola e dell’università.più, aumenti infino a più di 200per scuola e universitàNello specifico, gli aumenti medi mensili previsti sono di 150per i docenti delle scuole, di 142 per le università e di 211negli enti di ricerca.