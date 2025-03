Ilgiorno.it - “Stiamo cercando un fuggitivo, dobbiamo controllare la casa”: anziano truffato. Rubati oro, denaro e orologi

Legnano (Milano), 26 marzo 2025 - Hanno scelto di colpire a pochi passi dalla caserma della compagnia dei carabinieri di Legnano i malviventi che nell’ultimo fine settimana hanno messo in atto l’ennesima truffa ai danni di anziani. Teatro della truffa, infatti, è stato un appartamento, nella zona immediatamente prossima al centro cittadino, e come sempre nel mirino è stato messo l’residente dell’abitazione, un uomo di 86 anni. I malviventi si sono presentati alla porta dell’uomo nelle ore della mattina, ma questa volta non hanno utilizzato come scusa il classico guasto alla rete del gas oppure altro inconveniente agli impianti dell’appartamento: il primo soggetto, camuffato con una divisa che poteva in qualche modo ricordare quella delle forze dell’ordine, ha infatti spiegato all’uomo che ha scelto di aprire la porta fidandosi di lui, d’essere alla ricerca di un fantomatico soggetto in fuga e di avere la necessità di verificare l’appartamento.