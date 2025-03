Ilrestodelcarlino.it - Stessa auto, doppia spaccata : "In pochi giorni colpito due volte. Sto pensando di lasciare il centro"

"Sono disgustato, ormai incomandano i delinquenti". Nelle parole di Gian Piero Sorrentino, imprenditore edile reggiano, si percepisce tutta la rassegnazione di chi, nel giro di, ha subito due furti consecutivi sulla propria. L’uomo abita in via San Filippo e solitamente parcheggia nel parcheggio ex Caam di viale Monte Grappa. "Venerdì sera ho lasciato l’lì, vicino al raccoglitore dell’indifferenziato. La mattina dopo ho trovato una brutta sorpresa: i ladri avevano sfondato il vetro triangolare posteriore, quello piccolo sul lato sinistro, e una volta dentro hanno rovistato ovunque in cerca di oggetti di valore". Il colpo ha fruttato poco, ma ha lasciato il segno. "Mi hanno portato via solo un paio di occhiali Oakley da 450 euro, ma hanno ribaltato tutti i documenti che avevo in macchina e persino le chiavi della mia impresa, che ho ritrovato gettate in strada".