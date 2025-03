Terzotemponapoli.com - Stéphane Dalmat: ”Inter qualità ed esperienza per prendersi tutto, 5 maggio ferita aperta”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “edper, 5. Lazio favorita per il quarto posto, Fabregas ottimo punto di ripartenza per il Milan”ha concesso una lungavista esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex calciatore ha trattato diversi temi del calcio italiano: di seguito le considerazioni disugli obiettivi stagionali dell’, sulla lotta per il quarto posto e su Cesc Fabregas, tecnico che piace molto al Milan.Primo posto provvisorio in campionato con 64 punti, semifinali di Coppa Italia e quarti di finale di Champions League. La squadra attuale, allenata da Simone Inzaghi, può essere in grado di eguagliare quella di José Mourinho della stagione 2009/10?“Quella di Mourinho era una squadra con diversi campioni, ma questami piace.