Biccy.it - Stefania Orlando punge Lorenzo e Zeudi: “In diretta non l’ho detto”

anche fuori la casa del Grande Fratello ha mantenuto il punto su Shaila Gatta,Spolverato eDi Palma e questo sta facendo molto arrabbiare i loro fandom che, come già visto, stanno spendendo migliaia di euro per organizzare sorprese e regali ai loro preferiti.Basta aprire qualsiasi contenuto social della conduttrice per leggere fra i commenti oscenità, cattiverie e messaggi d’odio. Eppure lei sembra averla presa col sorriso. “Ormai sono un’ossessione anche per i fan tossici, credo di aver vinto, si “, ha scritto su Twitter.Ormai sono un’ossessione anche per i fan tossici, credo di aver vinto, si #grandefratello #fateviunavita #nonpassoinosservata #viperelle #beatochicicrede—(@stefy) March 26, 2025In questi giorni all’interno della Casa del Grande Fratello,Di Palma ha rivolto un messaggio ae un suo fan, ripostando il video, ha commentato: “Maronna e quando (, ndr) scoprirà che quella (, ndr) le andava contro da fuori, Dio mio ma come si fa“.