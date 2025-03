Ilfattoquotidiano.it - Statistiche truccate nella Serie A di basket: dopo Scafati un caso anche a Napoli

LaA diè ancora nell’occhio del ciclone. La scorsa settimana, la Procura della Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) ha reso noto di aver aperto un’indagine per verificare “la fondatezza di possibili alterazioni delle rilevazionidi alcune partite“ allo scopo di far vincere delle scommesse. Il primo club coinvolto è la Givova, che ha smentito categoricamente ogni tipo di coinvolgimento diretto, ma ha precauzionalmente sostituito i collaboratori esterni addetti alle rilevazioni. Ora un altroè emerso.In sostanza, ledelle partite interne disarebbero risultate,unadi verifiche, alterate da un soggetto non tesserato ma che potrebbe averlo fatto a livello personale per altri fini. E la stessa dinamica sarebbe stata riscontrata, come emerge da un comunicato della stessa società: “A seguito della segnalazione ricevuta dalla Legae della successiva convocazione da parte della Procura Federale, afferente ad alcune rilevazionierrate relative a due gare del campionato in corso, la S.