Movieplayer.it - Stasera Tutto è Possibile, la sorella del regista Colabona chiama a sorpresa Paolantoni: "Non mi nomini più"

Leggi su Movieplayer.it

Colpo di scena ieri sera a: durante il game show di Rai 2 infatti, è arrivata la telefonata delladi Sergio. La donna aveva qualcosa da dire a Francesco. La telefonata che non ti aspetti. Ieri sera su Rai Due, durante, la regia ha avvisato Stefano De Martino che c'era una telefonata in arrivo. Dall'altra parte infatti, c'era la voce di edericadelSergio. Si è così palesata la protagonista di tante gag di Francescoche, a sua volta, ha cercato di svicolare come poteva tra le risate generali. La telefonata: "Non mipiù" Francescoaveva appena finito di inveire contro, da lui ribattezzato Colabrodo", con i soliti riferimenti alladelcon cui avrebbe avuto una .