Stasera in TV | i film consigliati per Martedì 25 marzo in prima serata

252025, gli appassionati di cinema possono scegliere tra una vasta gamma diinsui principali canali televisivi in chiaro. La nostra guida dettagliata offre un elenco dei titoli più interessanti, con informazioni sui cast e le trame, per aiutare gli spettatori a decidere cosa guardare.Iin programmazione questa sera in tvIniziamo con una commedia classica: Fantozzi, undel 1975 diretto da Luciano Salce, che andrà in onda alle 21 su Cine34. Con Paolo Villaggio nel ruolo principale, ilracconta le disavventure di un ragioniere sfortunato e offre un mix di situazioni comiche e satiriche. Accanto a lui, un cast di attori noti come Anna Mazzamauro e Gigi Reder.Passando a un thriller d’azione, Bastille Day – Il colpo del secolo sarà trasmesso alle 21.