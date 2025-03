Amica.it - Stasera in prima visione tv c'è "Io Capitano": il film di Matteo Garrone, che nel 2024 ha sfiorato l'Oscar, è da non perdere

in tv su Rai 1, alle 21.30 c’è unda non, che ha incantato la Mostra del Cinema di Venezia nel 2023, ed è stata candidata aglicome MigliorInternazionale: Iodi. Il viaggio avventuroso e drammatico di due ragazzi senegalesi – Seydou e Moussa – che sognano l’Europa per affermarsi nel mondo della musica. È un sogno appunto quello che muove i due protagonisti della pellicola. Due cugini che intraprendono un viaggio proprio perché credono in quello che vogliono realizzare. Ma la dura – atroce – realtà li aspetta al varco. Un’odissea che di onirico ha poco, ma che non piega la speranza che muove i due ragazzi.La trama di “Io”Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall) sono due cugini adolescenti nati e cresciuti a Dakar, in Senegal.