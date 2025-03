Latinatoday.it - Stadio Colavolpe, fondi in arrivo per gli interventi di restyling

Leggi su Latinatoday.it

inper glidi riqualificazione dellocomunale Marioa Terracina. Il Comune è stato infatti ammesso al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per la struttura sportiva. L’amministrazione ha richiesto il.