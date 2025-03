Sport.quotidiano.net - Squadra. Lewis, solo oggi il responso. Angella out per l’anticipo

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è ancora da attendere per capire l’entità dell’infortunio di. Il difensore, al rientro dal primo minuto per la prima volta in questa stagione e costretto a uscire per infortunio dopo quindici minuti,potrà avere risposte più certe.si sottoporrà alle prove bomeccaniche dal professor Cerulli edopo l’esame si potranno quantificare i tempi di recupero.rischia di chiudere in anticipo un campionato che di fatto non ha mai iniziato. Restando alla difesa, per il prossimo appuntamento di campionato, venerdì sera al Curi, Cangelosi dovrà ancora rinunciare a Gabriele. Il capitano, in panchina nel derby ma con nessuna chance di giocare, dovrà ancora restare i box e quindi non darà la sua disponibilità contro gli abruzzesi, nel. Rientra, dagli impegni con la nazionale, Matteo Plaia che potrà dare una mano, eventualmente, in corsa.