Lanazione.it - Sport invernali: molti i benefici per gli studenti

Leggi su Lanazione.it

Gli, come lo sci e lo snowboard, migliorano l’equilibrio, la coordinazione motoria e la forza muscolare; allenano la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio. La pratica regolare dipromuove uno stile di vita attivo e sano, favorendo il rispetto di un sistema di regole piuttosto rigide, promuovendo l’importanza della sicurezza e della prevenzione degli incidenti. Attraverso lo, si possono trasmettere valori come l’impegno, la disciplina e il rispetto. Superare le sfide poste dagliaumenta la fiducia in se stessi e la capacità di affrontare le difficoltà, fissare gli obiettivi da raggiungere allena la mente a migliorare la propria performance; l’attività fisica all’aperto riduce lo stress, favorendo il benessere mentale.