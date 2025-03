Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 26 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

26, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.In primo piano il ciclismo con il Giro della Catalogna, la Settimana Coppi&Bertali e la Classic Brugge-De Panne in cui Jonathan Milan proverà a lasciare il segno e a confermarsi corridore di livello internazionale. Fari puntati anche sulle finali di Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante maschile in cui Marco Odermatt vorrà ribadire la propria supremazia e in cui Luca De Aliprandini vorrà onorare l’impegno in casa Italia.In primo piano il torneo di Miami di tennis con i quarti di finale del tabellone maschile e femminile a definire in parte il quadro dei qualificati alle semifinali del prestigioso torneo in Florida.