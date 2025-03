Sport diventa cultura, presentato libro dei World Skate Games 2024

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – IItalia, andanti in scena dal 6 al 22 settembre, organizzati daItalia FederazioneRotellistici, in collaborazione con la Federazione Internazionale, con il sostegno del Ministro delloe i Giovani, del Governo, delle Regioni, dei Comuni ospitanti e die Salute Spa, hanno lasciato una legacy importante per il nostro Paese anche e soprattutto in ambito turistico, oltre cheivo, introducendo alcune importanti novità rispetto alle passate edizioni di Nanjing (2017), Barcellona (2019) e Buenos Aires (2022). Un appuntamento senza precedenti, in cui sono state rappresentate tutte le 12 discipline su rotelle e quella e-iva legata al giocor XL, chiamate a partecipare in 22 campionati mondiali. A certificare il grandissimo successo della manifestazione internazionale, l’appuntamento di oggi nella sede del Circolo Canottieri Roma di Lungotevere Flaminio, alla presenza, tra gli altri, del ministro per loe i Giovani, Andrea Abodi, di Sabatino Aracu, presidente diItalia e di Daniela Santanchè, ministro del Turismo.