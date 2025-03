Ilfattoquotidiano.it - Spoleto, donna trovata morta in casa: ipotesi femminicidio, fermato il marito

Unaè statanella sua abitazione dopo che il, trovato sul ponte delle Torri mentre minacciava il suicidio, ha confessato di averla uccisa. “Ho ucciso mia moglie”, ha detto a chi si avvicinava per distoglierlo dall’idea di togliersi la vita.A quel punto i poliziotti sono intervenuti nell’appartamento dei coniugi, in via Porta Fuga, scoprendo il cadavere della vittima. La procura di, con il pubblico ministero Alessandro Tana, coordina le indagini della Squadra mobile con l’di. L’uomo, originario di fuori regione, è stato portato in commissariato per essere interrogato.L'articoloinilproviene da Il Fatto Quotidiano.