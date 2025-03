Thesocialpost.it - Spoleto, chi era Laura Papadia trovata morta a 36 anni: “È stata strangolata, fermato il compagno”

, 36, èsenza vita nella sua abitazione nel centro storico di. L’ipotesi principale è quella di femminicidio, con il principale sospettato che sarebbe il suo, un 47enne agente di commercio, ora sotto interrogatorio. L’uomo,dalla polizia, ha mostrato un atteggiamento collaborativo, raccontando di una relazione ormai deteriorata.Leggi anche: Firenze, femminicidio a Rufina: uccide la convivente e si butta dalla finestraLa scoperta del corpo è avvenuta dopo una segnalazione ai carabinieri su un uomo che minacciava di lanciarsi dal Ponte delle Torri. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 47enne in stato di forte agitazione, il quale avrebbe ammesso: “Ho fatto del male a mia moglie”. Prima del fermo, aveva già contattato la sua ex moglie in Sardegna, confessandole l’omicidio e dicendosi pronto a togliersi la vita.