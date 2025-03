Quotidiano.net - Spionaggio su Mediterranea: Servizi segreti usano Paragon Graphite

Leggi su Quotidiano.net

"Abbiamo appreso da fonti giornalistiche che, finalmente, il sottosegretario Alfredo Mantovano, delegato dal governo, ha ammesso chee i suoi attivisti sono stati spiati daicon il software militare, perché considerati pericolo per la sicurezza nazionale. L'attività diè stata richiesta dal governo Meloni e autorizzata dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma. Questa legale, ma illegittima attività che colpisce attivisti e oppositori politici del governo, nei loro piani non doveva venire alla luce. E invece il diavolo fa le pentole ma non i coperchi: è stata smascherata a livello mondiale una operazione segreta, degna di un regime". Così la OngSaving Humans, in merito al caso dia danno di attivisti e giornalisti italiani, tra i quali vi sono anche alcuni esponenti della stessa Ong, compreso il suo fondatore Luca Casarini.