Speranza a Gaza, le proteste contro Hamas a lungo attese

Chissà se Trump finirà per stancarsi di un vicepresidente ciarliero come Vance. Magari per rivendicare solo a stesso il diritto di spararla grossa. E anche quello di ripensarci un quarto d’ora dopo. Per ora sembra essersi un po’ scocciato di Musk, il genio che licenzia interi apparati federali per riassumerli il giorno dopo. Vance, peraltro, non sa usare neppure le chat. E poi tocca al presidente smussare, condividere, metterci una pezza senza rinnegare il sottoposto più protagonista della storia americana. Vedremo.Certo, ora sappiamo che Vance odia “dover salvare l’Europa parassita”. Lo pensa anche Trump, che probabilmente è consapevole di interpretare l’opinione di una quota non marginale del suo elettorato. Finché dura.Riguarda l’Ucraina, ma anche il Medio Oriente. Con il paradosso di contraddirsi.