Spariti 4 milioni di euro truffò anche amici e parenti | condannata l’ex broker infedele

Osimo (Ancona), 26 marzo 2025 – Trenta risparmiatori truffati, tra loroun prete,stretti e persino, è arrivata la condanna per la exPrisca Carletti, 49 anni, osimana. Il giudice Alberto Pallucchini oggi ha inflitto una pena a 4 anni, che potrebbe scontare ai domiciliari quando la sentenza diventerà definitiva, e 10miladi multa oltre a diverse quote di provvisionale per liquidare da subito le vittime del raggiro che si sono costituite parte civile. La richiesta sulla forma detentiva sostitutiva è stata fatta dalla difesa dell’imputata, gli avvocati Dino Latini e Cristina Angeloni, dopo la lettura del verdetto. Per questa decisione però è stata fissata un’udienza al 3 giugno. Nel processo si procedeva con il rito abbreviato che prevede uno sconto di pena pari ad un terzo della condanna.