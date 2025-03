Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria in pieno centro a Milano nella notte: uomo di 42 anni ferito al volto

Poco dopo mezza, tra martedì e mercoledì, undi 42, di nazionalità cinese, è stato prima aggredito e poida due colpi d’arma da fuoco. È accaduto in Corso Garibaldi a, all’angolo con via Marsala, una delle zone tradizionali della movida milanese. I proiettili lo hanno colpito di striscio alla testa. Nonostante le ferite e la perdita di sangue, l’è rimasto cosciente ed è riuscito a fuggire fino al vicino largo La Foppa, dove ha chiesto aiuto in un locale nei pressi della fermata della metropolitana Moscova.Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. La polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili, al momento non identificati, forse connazionali dell’aggredito.