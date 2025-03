Agi.it - Sparatoria in centro a Milano, ricoverato un uomo

Leggi su Agi.it

AGI - Si ipotizza un agguato dietro l'aggressione del 42enne cinese, ferito da due colpi di pistola nella notte in via Marsala aprima di rifugiarsi in un bar di corso Garibaldi. Dalle prime indagini della Squadra mobile sarebbe emerso che i due autori avrebbero atteso il 42enne sotto casa. Al suo arrivo gli si sarebbero avventati contro. La vittima dopo essere caduta a terra si sarebbe rialzata e allontanata a piedi. A quel punto uno dei due aggressori gli avrebbe sparato alle spalle da distanza ravvicinata. I due proiettili di piccolo calibro sono stati estratti dai medici del Niguarda. Il 42enne è fuori pericolo di vita.