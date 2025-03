Milanotoday.it - Sparatoria in centro a Milano (nella zona della movida): uomo finisce in ospedale

Leggi su Milanotoday.it

Le esplosioni, poi le sirene di ambulanze e polizia. Tutto in pieno. Undi 42 anni, cittadino cinese, è stato ferito a colpi di arma da fuoco in corso Garibaldi a(una delle zonenotte tra martedì e mercoledì 26 marzo. Sul caso sono in corso indagini da.