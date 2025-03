Lapresse.it - Sparatoria in centro a Milano: ferito un 42enne

Poco dopo mezzanotte in Corso Garibaldi 104, neldi, un uomo di 42 anni di nazionalità cinese è statoda due colpi d’arma da fuoco sparati da due persone a lui sconosciute. I colpi lo hanno raggiunto alla testa. Ilè stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. È cosciente e non è in pericolo di vita. Coloro che hanno aperto il fuoco non sono stati finora rintracciati.