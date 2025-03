Metropolitanmagazine.it - Sparatoria in centro a Milano: ferito gravemente un uomo

Intorno alla mezzanotte tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo, c’è stata unain pieno, in corso Garibaldi. Come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), tutto è accaduto al civico 104 della strada, nel cuore della movida. Nello scontro è rimastoun cittadino cinese di quarantadue anni; secondo le prime ricostruzioni, l’stava rientrando a casa, quando è stato avvicinato e aggredito da due persone. Dopo aver reagito all’assalto è riuscito a divincolarsi e ha tentato la fuga, ma i malviventi lo hanno inseguito, sparando contro du lui due colpi di pistola che lo hannoal volto e al collo, facendolo stramazzare a terra. Poi, si sono dileguati.: l’è stato operato d’urgenza, ma non è in pericolo di vitaSul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, in codice rosso con un’automedica e un’ambulanza.