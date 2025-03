Iltempo.it - Sparatoria a Milano, cinese ferito in centro: i proiettili sfiorano la testa

Leggi su Iltempo.it

Un uomo è rimastoin unaincittà. È quanto accaduto nel corso della notte tra martedì e mercoledì in una delle zone della movida milanese. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un cittadinoa colpi di arma da fuoco. L'uomo ora si trova ricoverato in ospedale. Sconosciuto il movente. Le indagini sono affidate alla polizia. L'uomo di 42 annia colpi d'arma da fuoco poco dopo la mezzanotte in corso Garibaldi aè stato raggiunto da dueche lo hanno colpito di striscio alla. Il 118 lo ha trasportato all'ospedale Niguarda, cosciente e non in pericolo di vita. Ai poliziotti ha ridi essere stato aggredito da due sconosciuti per motivi a lui ignoti.