Lapresse.it - Spagna, dalla siccità alle alluvioni: la chiesa riemersa torna sott’acqua

Lamedievale Sant Roma de Sau, nel sud della, è diventata il simbolo delle condizioni meteo estreme che hanno colpito il Paese negli ultimi anni. Nel 2023 la penisola iberica soffriva per la persistentee la, risalente al XI secolo, era riaffioratapianura a nord di Barcellona, per poi essere di nuovo sommersa dall’acqua dopo leche si sono recentemente abbattute sul territorio. Il bacino idrico di Sau fornisce acqua alla città di Barcellona ed è ora pieno al 48% circa. L’anno scorso, nello stesso periodo, non arrivava al 5%.