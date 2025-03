361magazine.com - Sotto i riflettori, ma al buio sul conto in banca: Zeudi Di Palma e il lato precario della fama

Leggi su 361magazine.com

L’ex Miss Italia svela quanto guadagna davvero: la verità dietro il sogno dello spettacoloDa Miss Italia a finalista del Grande Fratello, ma con un portafoglio che non riflette la notorietà.Di, 23 anni, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta: fuori dalla casa più spiata d’Italia, il suo stipendio si aggira attorno ai 500 euro al mese.Nessuna vita da star, nessun lusso sfrenato. Solo un guadagno incerto, che può toccare i 2000 euro in un mese. per poi azzerarsi nei successivi. Il ritratto perfetto di un mondo che promette, ma che spesso lascia i suoi protagonisti a fare i conti con la precarietà.L’illusione del successo: quando lanon paga, parlando con Chiara Cainelli, ha smontato l’idea che dietro la carriera di una fotomoci siano cifre da capogiro.