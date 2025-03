Unlimitednews.it - Sostenibilità in Sanità e PA, cruciale collaborazione pubblico-privato

ROMA (ITALPRESS) – Accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione nellae nella Pubblica Amministrazione è una sfidaper raggiungere gli obiettivi dieuropei e nazionali. Per affrontarla, il settoree quellodevono unire forze e competenze, sfruttando tecnologie innovative, nuovi modelli operativi e strumenti come il Partenariato. Se ne è discusso a Roma, a Villa Blanc, in occasione di un convegno organizzato da Siram Veolia e Luiss Business School alla presenza di rappresentanti di istituzioni, mondo accademico e settore.