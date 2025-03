Sport.quotidiano.net - Sospiro di sollievo per Morutan. Nessuna lesione, l’infortunio è lieve

Ci sono ancora nuvole sopra ai campi di San Piero a Grado, ma fanno meno paura: il temporale che sembrava abbattersi sul quartier generale nerazzurro all’inizio della settimana si sta allontanando. La notizia è di quelle che strappano un grande sorriso: Olimpiunon ha riscontrato lesioni,muscolare accusato domenica scorsa con la nazionale romena non è grave. Nel medio e lungo termine questo significa che il numero 80 potrà sicuramente dare il suo contributo alla causa dello Sporting Club, impegnato nella volata decisiva della stagione con lo Spezia. La rincorsa al secondo posto partirà da sabato prossimo in casa del Cosenza e, in questo caso, le possibilità di vedere il folletto tra i convocati si abbassano drasticamente. L’ottimismo tra lo staff tecnico e atletico della prima squadra resta immutato, a maggior ragione dopo l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri, subito dopo il suo rientro alla base dalla spedizione internazionale vissuta assieme a Marius Marin e Adrian Rus.