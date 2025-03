Ilfattoquotidiano.it - “Sono nata in una setta, a 17 anni mi hanno costretta a sposare mio cugino. Sono riuscita a fuggire nella notte”: il racconto choc dell’influencer Priscilla Tucker

è cresciuta all’interno di “The Order“, una fazione estremista della chiesa mormone. La 27enne ha raccontato come fosse stataildi primo grado a soli 17. “Quando avevo 17, tutta la mia famiglia voleva che sposassi il miodi primo grado, ma io non volevo farlo”, ha rivelato in un video sui social. La proposta di matrimonio è arrivata in un contesto studiato per impedirle di rifiutare: un volo in mongolfiera.ha cercato di opporsi, ma il peso delle aspettative familiari l’ha sopraffatta. Dopo la proposta forzata in mongolfiera, ha tentato di restituire l’anello, ma ille ha risposto: “Ho già detto a tutti che hai detto di sì”. Alla fine, ha ceduto. “Per un po’, ho semplicemente accettato perché tuttimia famiglia lo volevano”, ha confessato.